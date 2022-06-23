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الخميس، 23-06-2022 09:22 م

الروابدة : الاعياد الوطنية مناسبة للاحتفاء بالقدوة ممن ضحوا وبذلوا من أجل الوطن

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، إن الاحتفال بالاعياد والمناسبات الوطنية التي نعيشها هو احتفاء بالقدوة ممن ضحوا وبذلوا من أجل أن يكون لنا وطن ننعم فيه بالاستقرار ونحتفل باعياده وانجازاته بقيادة ال هاشم الغر الميامين رمز الأمة وفخرها.

واضاف الروابدة خلال رعايته اليوم احتفال حزب نبض الوطن بعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وعيد الثورة العربية الكبرى، أن الاردنيين كانوا وقود الثورة العربية الكبرى وشكلوا مع قيادتهم الهاشمية مستودعها ، حتى تمكنوا من بناء وطن عزيز رغم غياب الثروات والامكانيات وتعدد التحديات.

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