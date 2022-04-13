الأربعاء 13-04-2022
الوكيل الاخباري

بمبلغ يصل لـ 10 آلاف دينار.. الضمان يوضح حول صرف السلف للمتقاعدين

تسجيل أكثر من 400 مخالفة تموينية منذ بداية رمضان

الأردن يحذر من السماح لمتطرفين بممارسات تنتهك حرمة الأقصى

التربية تكشف تطورات صرف رواتب معلمي الإضافي لشهر آذار الماضي

مذكرة مع شركة تركية للتنقيب عن النحاس في وادي خشيبة

أسعار الذهب محليا

المواصفات والمقاييس للمواطنين: بلغوا عن حالات التلاعب بوزن المنتج

7 ملايين دينار إيرادات سنوية لصندوق الزكاة

الصناعة والتجارة عن اسعار اللحوم: سوف نتدخل بالقانون

جمعية مربي المواشي توضح حول ارتفاع أسعار اللحوم محليا

الأربعاء، 13-04-2022 11:49 ص

الروابدة يهنئ جلالة الملك بنجاح العملية الجراحية

242853_3_1567688141


الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء الأسبق العين عبدالرؤوف الروابدة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالته مؤخرا في ألمانيا.اضافة اعلان


وقال الروابدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: "أحمد الله على نجاح العملية وتمتع جلالة الملك بالصحة ودعاء للمولى أن يحفظه بعنايته الربانية وأن يديم عليه الصحة وأن يعيده للوطن سالما معافى وأن يمده بتوفيقه ويديم عزه لخير الوطن والأمة إنه سميع مجيب".

وكان الديوان الملكي الهاشمي، أعلن في بيان له، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أجرى يوم الثلاثاء، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1045

تسجيل أكثر من 400 مخالفة تموينية منذ بداية رمضان

1649839478345

المياه تنفذ دراسة لتحديد أولويات الصرف الصحي بالمملكة

main_image62568cb996980

الأردن يحذر من السماح لمتطرفين بممارسات تنتهك حرمة الأقصى

M63A8869

التربية تكشف تطورات صرف رواتب معلمي الإضافي لشهر آذار الماضي

weight-measurement-methods

المواصفات والمقاييس للمواطنين: بلغوا عن حالات التلاعب بوزن المنتج

61f3ee423f90d

7 ملايين دينار إيرادات سنوية لصندوق الزكاة

أخبار متعلقة
1648128360243

بني مصطفى: القيادة الهاشمية تؤمن بقدرات المرأة الأردنية

1648124975533

الخصاونة: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار بعض السلع

62386a177d0c5

الخصاونة يهدد المغالين في الأسعار بالعيون الحمراء

image

ورشة العمل الاقتصادية تبحث متطلبات تنفيذ استراتيجية التطوير

144357_12_1620833884

مبادرات ملكية ... مصنع و 100 مسكن في الأزرق ومدرستين بالهاشمية والضليل

image (7)

الخصاونة: لا ينكر إنجازات الأردن إلا جاحد