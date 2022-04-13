الروابدة يهنئ جلالة الملك بنجاح العملية الجراحية

الوكيل الإخباري

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- هنأ رئيس الوزراء الأسبق العين عبدالرؤوف الروابدة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالته مؤخرا في ألمانيا.وقال الروابدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: "أحمد الله على نجاح العملية وتمتع جلالة الملك بالصحة ودعاء للمولى أن يحفظه بعنايته الربانية وأن يديم عليه الصحة وأن يعيده للوطن سالما معافى وأن يمده بتوفيقه ويديم عزه لخير الوطن والأمة إنه سميع مجيب".وكان الديوان الملكي الهاشمي، أعلن في بيان له، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أجرى يوم الثلاثاء، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح.