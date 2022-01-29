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السبت، 29-01-2022 12:12 م

الرواجبة: تطورات كبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفضل جهود الملك

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الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة أن الأردن شهد تطورا كبيرا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته لدعم وتعزيز دوره بالاقتصاد الوطني.

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وقال الرواجبة في بيان، اليوم السبت، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يصادف يوم غد الأحد، إن جلالته ومنذ توليه سلطاته الدستورية اولى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما كبيرا ليصبح الأردن اليوم في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع والذي أثبت أهميته ونجاحه خلال جائحة كورونا لكونه ركيزة مهمة وأساسية للأمن الوطني سواء لجهة دعم مكافحة الوباء، أو تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية وحياة المواطنين.


وأشار إلى أن المملكة بفضل التوجهات الملكية المستمرة للحكومات حققت تقدما ملحوظا فيما يتعلق بفتح الأسواق وسن التشريعات والقوانين ذات الصلة وتحسين بيئة الاعمال ما جعل من المملكة نموذجا في المنطقة، كدولة عصرية منفتحة تنسجم والاقتصاد العالمي والرقمي وتواكبه من حيث التطور الاقتصادي والبيئة الجاذبة للاستثمار.


وأوضح ان التطورات الكبيرة التي حققتها ريادة الشركات الأردنية في العديد من القطاعات، وما أنجز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبته المستمرة للأحداث المتسارعة بالقطاع، ووجود خبرات أردنية، مكنت الاردن من استقطاب شركات عالمية للاستثمار والعمل في المملكة، ما وفر الآلاف من فرص العمل للأردنيين.


واوضح ان الاردن يراهن اليوم كثيرا على قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي ينمو سنويا في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني بالتحول للاقتصاد الرقمي، وجعل المملكة مركزا رئيسا للتكنولوجيا بالمنطقة واستقطاب المزيد من الشركات العالمية لفتح مكاتب إقليمية لها.


وأشار الرواجبة إلى اهمية خدمات الجيل الخامس بقطاع الاتصالات التي تعتزم الحكومة تأسيس البنية التحتية لها، والتي سيكون لها أثر إيجابي في تنشيط الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وجذب الاستثمارات وتشجيع الريادة والابتكار، وزيادة فرص التشغيل وبناء الخبرات في هذا المجال.


وشدد على ضرورة مواصلة البناء على ما حققته المملكة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبة اخر التطورات العالمية للحفاظ على تنافسية هذا القطاع الهام في توظيف الكفاءات الشابة.

 




 

 


 

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