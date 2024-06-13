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الخميس، 13-06-2024 12:56 م

الرواشدة: مؤتمر "الشبكات الكهربائية المستدامة والرقمنة نحو المستقبل" أواخر الشهر

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، إن الاستعدادات استكملت لتنظيم مؤتمر "سيجري الأردن" تحت عنوان "الشبكات الكهربائية المستدامة والرقمنة نحو المستقبل"، والذي سيعقد يومي 26 و27 حزيران الحالي.

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وأوضح الرواشدة وهو رئيس مجلس إدارة جمعية سيجري الوطنية الأردنية، أن المؤتمر الذي سيعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمشاركة عربية ودولية، يعد فرصة حقيقية لمناقشة التحديات التي تواجه الأنظمة الكهربائية محليًا وإقليميًا ومتطلبات استدامة أنظمة الطاقة الكهربائية إضافة الى تقييم فرص الاستفادة من التطور الرقمي.

 

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