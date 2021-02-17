الرويشد: 80 - 90% نسبة تخزين السدود الترابية

الوكيل الاخباري - تراوحت نسبة تخزين السدود الترابية في لواء الرويشد ما بين 80 - 90 بالمئة منذ بداية الموسم المطري الحالي، وفقا لمدير زراعة الرويشد المهندس عبدالهادي الماضي.

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وبين الماضي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاربعاء، أن المنخفض الجوي الاخير والحالي الذي اثر على اللواء، ساهم بارتفاع نسبة تخزين السدود السبعة والتي تركزت في سدي معدلات وابو الصفاء، متوقعا ارتفاع النسبة خلال المنخفض الجوي الحالي.

واضاف ان اغلب الحفائر والبالغ عددها 60 ، قاربت على الامتلاء بالمياه، وفقا للتوقعات الحالية للمنخفض الجوي، موضحا ان هذه الحالة من شأنها ان توفر مشارب مائية للثروة الحيوانية.

--(بترا)

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