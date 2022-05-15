الرياح تقطع الكهرباء عن مناطق في إربد - أسماء

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الوكيل الإخباري - تسببت الرياح الشديدة التي هبت على منطقة الأغوار الشمالية بعد منتصف الليلة الماضية، بفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق وأحياء سكنية .

وقال مواطنون، إن الرياح تسببت بسقوط عدة أشجار على شبكة الكهرباء في عدة مواقع تركزت في الشونة الشمالية وما حولها و بلدة المشارع .

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وأشاروا إلى أن فصل التيار استمر لعدة ساعات في بعض المناطق المتفرقة ، ما تسبب بحالة إرباك للمواطنين، مثمنين جهود الكوادر الفنية في شركة الكهرباء في بذل جهود وسط ظروف جوية صعبة لإعادة التيار الكهربائي.

وقال مدير دائرة توزيع كهرباء الشونة الشمالية المهندس احمد الخمايسة ، أن سرعة الرياح الشديدة المحملة بالرمال تسببت بسقوط العديد من الأشجار في مواقع مختلفة على خطوط الضغط المتوسط ، وأعمدة الإنارة التي سقط عدد منها إضافة إلى ارتخاء اعمدة أخرى وملامستها لخطوط الضغط المتوسط ، ما أدى الى فصل التيار الكهربائي عن المناطق المتضررة والتي تركزت في أحياء بالشونة الشمالية وقراها في العدسية و الحمامرة اضافة الى أحد أحياء بلدة المشارع .


واضاف ان خمسة ورش فنية بذلت جهوداً كبيرة لإعادة التيار الكهربائي، عازياً تأخر اعادة التيار عن بعض المواقع الى عدم قدرة الرافعات في الورش الفنية من العمل وسط الرياح الشديدة .

واكد الخمايسة إتمام السيطرة على جميع الأعطال ومعالجتها في المناطق المتأثرة ، لافتاً الى مواصلة التعامل مع حالات فردية لمشتركين على شبكة الضغط المنخفض لإعادة التيار الكهربائي .

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