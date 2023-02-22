"الريادي الأردني" ينظم ورشة عمل متخصصة لسيدات في محافظة إربد

الوكيل الاخباري - نظم المركز الريادي الأردني، اليوم الأربعاء، وضمن مشروع "توفير خدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف المبني على النوع الاجتماعي"، ورشة عمل متخصصة بالأنشطة الترفيهية للسيدات المشاركات من محافظة إربد.



وقال مدير المشاريع والبرامج في المركز، أسامة مشتولي، خلال حديثه لـوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الورشة اشتملت على مجموعة من التدريبات المتنوعة، حيث تم تدريب السيدات المشاركات فيها على مجموعة من الأعمال اليدوية والحرفية المختلفة ومنها صناعة الحلي والإكسسوارات، صناعة وتشكيل الصلصال، صناعة سلات القش، إضافة إلى ورشة عمل متخصصة في فن الرسم على الزجاج والورق.

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