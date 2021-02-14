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الأحد، 14-02-2021 12:02 م

115 طفلا في "مؤسسة الحسين الاجتماعية" حاليا

الريحاني لـ الوكيل : الملك يولي الأيتام اهتماما كبيرا - فيديو

اما
أمل نادر الريحاني


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني 

         تصوير : عبيدة سلمونة

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أكدت مدير مؤسسة الحسين الاجتماعية لرعاية الأيتام ، أمل نادر الريحاني ، أن المؤسسة يقع على عاتقها تقديم الرعاية للأطفال الذين ينطوون تحت مظلة المؤسسة .

 

ولفتت الريحاني ، في لقاء خاص لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسة تصل إلى (150) طفلا ، منوّهة أن هنالك قسم لحديثي الولادة ، تحت إشراف (40) مربية ، يقدمنّ الرعاية من خلال نظام التناوب .

 

قصة المؤسسة ، قصة عطاء لا تنضب ، حيث عطاء الهاشميين السخيّ ، الذي كان وما زال وسيبقى يمدّ مؤسسة الحسين الاجتماعية، حنانا وعطفا واهتماما، منذ نشأتها في عام 1953م ، حيث قام بتأسيسها جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال - طيب الله ثراه - .

 

وبينت الريحاني ، أن عدد الأطفال الذين يتواجدون في المؤسسة حاليا (115) طفلا ، حيث تقديم الخدمات والرعاية اللازمتين على أكمل وجه ، من منطلق الواجب والمسؤولية .

 

ونوّهت ، أن الاهتمام الهاشمي ، مُمتد منذ مسيرة جلالة الملك الراحل الحسين ، حتى يومنا هذا من خلال تواصل جلالة الملك عبد الله الثاني الدؤوب ، مع المؤسسة، وزياراته المستمرة والوقوف على أهم مطالب الأطفال ، مشيرة أنه يولي الأيتام اهتماما كبيرا .

 

الريحاني ، تجعل من عاطفتها وسيلة من أجل أطفال ، مصيرهم مجهول ، ولكنهم برعاية الله عزّوجل ، وبعيون الهاشميين ، حيث تستلهم عزيمتها من نظرة البراءة التي أصبحت تشدّها إليها ، أمام مسؤوليتها التي باتت بوصلة لعملها وتفانيها .

 

 

يتبع .... 

 

 

 



 




 

 


 

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