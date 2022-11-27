الزبون يفتتح مهرجان القراءة للجميع في الجامعة الهاشمية

الوكيل الاخباري- افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون فاعليات مهرجان القراءة للجميع "مكتبة الاسرة 2022"، الذي جاء بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية/مديرية ثقافة الزرقاء، والتي نظمته دائرة النشاط الثقافي والفني بعمادة شؤون الطلبة، بحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور صادق شديفات وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والادارية وجمهور من طلبة الجامعة.

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وأكد الزبون خلال الافتتاح على دور الجامعة وعمادة شؤون الطلبة على وجه الخصوص في تنمية قدرات الطلبة الثقافية كالقراءة الى جانب دور الأسرة الهام في اذكاء عادة القراءة لدى الطلبة التي من مستوى الوعي وتغني المعرفة، منوهاً على ضرورة التشاركية مع المؤسسات الثقافية والوطنية.



وقدم الدكتور الزبون الشكر لوزارة الثقافة على هذه الانشطة والفاعليات والمعارض التي من شانها تعزز الواقع الثقافي من خلال العودة الى القراءة والاطلاع على المزيد من الكتب الثقافية والعلمية.



وذكر عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور صادق شديفات: أن مشاركة الجامعة الهاشمية في مهرجان القراءة للجميع تهدف إلى تشجيع القراءة، واقتناء الكتاب، وتأسيس مكتبة في كل بيت، وضمان وصول الكتاب للطالب بأسعار رمزية، للمساهمة برفع مستوى الوعي الثقافي لجميع أفراد الأسرة الأردنية.



وتضم هذه الدورة (51) عنوانًا في مختلف مجالات المعارف الإنسانية، وهي: الدراسات والتراث الأردني، والتراث العربي والإسلامي، الفكر والحضارة، والأدب الأردني والعربي والعالمي، والعلوم والفنون، والثقافة العامة، والأطفال، وكل مجال من هذه المجالات يتناول العديد من المواضيع المختلفة.



ويستمر المعرض من يوم الأحد الموافق 27/11/2022 ولغاية يوم الخميس 1/12/2022، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الخامسة مساء



