الزراعة: آبار المياه آمنة وعليها حراسة

الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي أن جميع آبار المياه التي تشرف عليها الوزارة وتقع تحت مسؤوليتها آمنة.

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وقال المجالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذه الآبار مغلقة بإحكام وعليها حراس من كوادر الزراعة ويمنع الاقتراب منها.

وأضاف أن هناك حفائر أو آبار زراعية تعود ملكيتها لمزارعين ومواطنين تستخدم لأغراض الزراعة أو الشرب لكنها لا تقع تحت مسؤولية الوزارة.

وعمم وزير الداخلية مازن الفراية على المحافظين والحكام الإداريين بإجراء حملة على الآبار المكشوفة والقديمة، والتي قد تشكل خطورة على المواطنين والأطفال وإجراء اللازم لإغلاقها أو تأمينها حفاظا على السلامة العامة.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة من خلال الحكام الإداريين.