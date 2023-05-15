الزراعة: إتلاف 120 طن من الموز المستورد خلال شهر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة إنه تم إتلاف 120 طن من الموز القادم من الاكوادور خلال شهر على المراكز الحدودية بسبب زيادة نسبة نضجه .

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وأضاف المصدر اليوم الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" أنه يتم اتلاف اي كميات من الموز المستوردة غير مطابقة للشروط وأهمها أن لا تزيد نسبة النضج عن الحد المسموح به .



وأشار إلى تكثيف الرقابة على جودة المستوردات بما فيها الموز لرصد أي كميات من الموز تحتوي على خطوط سوداء على القشرة الخارجية والذي يدل على زيادة نضجه.



ونوه أن الأردن استورد 30 ألف طن موز من الأكوادور و 6 آلاف من دول عربية العام الماضي .



وورد "الوكيل الإخباري" شكاوى مواطنين من خطوط سوداء ونضوج زائد لبعض أصناف الموز المستورد بالأسواق.

