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الأربعاء، 02-03-2022 12:13 م

الزراعة: إنشاء 6 آلاف بئر و60 حفيرة و 3 مستشفيات بيطرية

حنيفات


الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة بصدد البدء بإنشاء 6 آلاف بئر لتجميع المياه و60 حفيرة في البادية، وتوفير 3 مستشفيات بيطرية في الأقاليم الثلاثة، لتلبية احتياجات مربي الثروة الحيوانية ووضع منظومة ثابتة وواضحة للقاحات وتوفير الأدوية الأساسية في كل عيادة بيطرية والتعاون التام في حل مشكلة الآبار المعطلة بالتعاون مع وزارة المياه.

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جاء ذلك خلال لقاء الحنيفات بمستشار جلالة الملك لشؤون العشائر اللواء المتقاعد الدكتور عاطف الحجايا يوم أمس الثلاثاء في مبنى الوزارة .


وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع والتحديات التي تخص المزارعين في البادية والأطراف، حيث نقل الحجايا بعض المطالب التي تخص مربي الأغنام والإبل والآبار. وثمن الحجايا جهود الوزارة في ضبط الحيازات الوهمية وخطة التحريج إضافة للجهود المبذولة في تطوير القطاع الزراعي.

 

و اشار الحنيفات في البيان الى أن الوزارة ستعمل على ترقيم الأغنام منتصف هذا العام ضمن آليات ضبط تضمن عدم وجود حيازات وهمية لتوفير الأعلاف للمزارعين الحقيقيين.


وأضاف أن الوزارة ستمضي في انشاء مشتل تحريج صحراوي في البادية لإكثار الاشتال ضمن البيئة المناسبة واستدامة التحريج للخط الصحراوي وإشراك أبناء البادية ضمن مراحل العمل على الخطة.



 




 

 


 

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