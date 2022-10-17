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الإثنين، 17-10-2022 03:33 م

الزراعة: ابراج مراقبة و 1000 طواف لضبط قاطعي الاشجار

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مدير الحراج في وزارة الزراعة المهندس خالد القضاة أنه تم تفعيل خطة طوارئ لفصل الشتاء لخفض حالات قطع الأشجار بصورة غير قانونية ودون ترخيص.

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وقال القضاة لـ الوكيل الإخباري" إنه تم تخصيص 70 برج مراقبة مع أكثر من 1000 طواف وكوادر مساندة منتشرين في المناطق الحرجية، لضبط حالات الاعتداء على الأشجار.


وأكد أن عقوبة قطع الأشجار لغايات التدفئة أو البيع هي السجن من 3 شهور إلى عامين، وغرامات مالية.


وتكثر في موسم الشتاء عمليات الاعتداء على الغابات والاحراج لجمع الحطب، واستخدامه كوسيلة للتدفئة، ما يعرض البيئة الحرجية للخطر.

 




 

 


 

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