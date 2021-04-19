الزراعة : احتمالية دخول مزيد من الجراد

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الزراعة ، تقريرا مفصّلا حول التطوّرات في المملكة ، بشأن الجراد الصحراوي ، وفيما يلي التقرير كما وصل "الوكيل الإخباري" :

اضافة اعلان



- محافظة معان : استمرار عمليات المكافحة وقد رصدت فرق الاستكشاف مجموعات متوسطة في الجفر والمدورة وتمت اجراءات المكافحة من خلال ٧ فرق ليلة امس وفجر اليوم والاستمرار في عمل فرق الاستكشاف .



- محافظة الكرك : رصدت الفرق الاستكشافية كميات محدودة في المزار الجنوبي وغور الصافي قادمة من المنطقة الصحراوي وتمت اجراءات المكافحة مساء وفجر اليوم شارك ٤ فرق في المكافحة واستمرارية الاستكشاف اليوم .



- محافظة الزرقاء : رصدت الفرق الاستكشافية مجموعات متوسطة على مساحة ١٠٠ دونم في قاع العمري القديم / الازرق، ناتجة عن المكافحة للأيام السابقة وقد تمت اجراءات المكافحة وشاركت ٣ فرق واحدة من الزرقاء وإسناد من العاصمة والوزارة واستمراية الفرق الاستكشافية لليوم .



- محافظة العقبة : رصدت الفرق الاستكشافية مجموعات متوسطة ومتفرقة ومتفاوتة في الاعداد في شرق محافظة العقبة وفي منطقة الديسي (الغال ) و (سهل الصوان ) وتمت اجراءات المكافحة وشارك فيها ١٠ فرق ، ٤ فرق من زراعة العقبة و٦ فرق اسناد من القطاع الخاص واستمراية الفرق الاستكشافية الان في رم والديسي .



- محافظة الطفيلة : رصدت فرق الاستكشاف مجموعات متوسطة في منطقة الحسا والبربيطة قادمة من الصحراء الحدودية وقد تمت إجراءات المكافحة فجر اليوم والبدء في عمل الفرق الاستكشافية لمتابعة اي مجموعات اخرى.



- محافظة العاصمة :- تقوم فرق الاستكشاف منذ ليلة امس وصباح اليوم بجولات في لواء الجيزة ومنطقة سد الضبعي وسواقة وفي حال التأكد من وجود مجموعات سيتم التعامل معها مساء اليوم وفق اجراءات المكافحة المتبعة .



ولفت التقرير أنه تم استخدام المرشات المحملة على "التركتورات" وأيضا المحملة على سيارات "البكب" واستخدام المرشات المحمولة من قبل الافراد في المناطق الوعرة والأودية .

يذكر أن الجراد من النوع الناضج وفي مرحلة التزاوج والهجرة ولا يشكل اي خطر على المزروعات .



ولفت التقرير أن حركة الرياح الجنوبية الشرقية ، ستعمل على دخول المزيد من أسراب الجراد في اي وقت.

وزاد" خطة الطوارئ باقية حتى منتصف شهر حزيران ٦ / ٢٠٢١ وإلى حين انخفاض خطر دخول الجراد الصحراوي".



ومن جهتها تؤكدوزارة الزراعة على الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع هذه الآفة من خلال معداتها وكوادرها وشركائها وتابعت من خلال التقرير "نستقبل المعلومات من خلال صفحة وموقع الوزارة وأرقام مديريات الزراعة للابلاغ في حال مشاهدة الجراد" .



للتواصل حول اي استفسار الاتصال مع الناطق الاعلامي لورانس المجالي ٠٧٨٩٦٦٦٦٩٣