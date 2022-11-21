الزراعة: ارتفاع حصة الأردن من إنتاج التمور في السوق العالمي 15%

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، إنّ حصة الأردن من إنتاج التمور ارتفعت في السوق العالمي إلى نحو 15%.

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وأضاف حنيفات، أن 650 ألف نخلة موزعة على 45 ألف دونم في مختلف مناطق الأردن.



ولفت، إلى أن 15-20% من الزراعة في وادي الأردن هي "تمر المجهول" مشيراً إلى أن الأردن يسير الآن نحو التوسع والنمو بشكل سنوي بمقدار من 8-10% من إنتاج المحصول (التمور).



وتابع أن هذا العام الإنتاج من التمور كان نحو 30 ألف طن من ضمنها 20 ألف طن تمر مجهول من أجود الأصناف العالمية، فيما كان العام الماضي بحدود 25-27 ألف طن.



