الزراعة : ارتفاع كميات الخضار والفواكه الواردة للأسواق المركزية

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، استمرارية الزيادة في الكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار والفواكه مع ارتفاع درجات الحرارة والتي أدت إلى زيادة الإنتاجية في المناطق الزراعية في كافة المحاصيل التي شهدت انخفاض كمياتها في الأسابيع الماضية مع انخفاض درجات الحرارة.

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كما أكدت الوزارة أن الأسعار ترتبط بالعرض والطلب وأن الزيادة في كمية الخضار والفواكه الواردة للأسواق المركزية أدت لانخفاض الأسعار بشكل تدريجي وسيستمر الانخفاض مع استمرار التوريد.



وبلغت الكميات الواردة للأسواق المركزية يوم أمس 4910 أطنان واليوم 3935 طنا من الخضار والفواكه وشهد التوريد ارتفاعا في كميات بعض المحاصيل مثل البندورة 325 طنا والخيار 330 طنا والزهرة 225 طنا والباذنجان 122 طنا والبطاطا 412 طنا والبصل 277 والكوسا 142 طنا ومن المتوقع أن تسجل هذه المحاصيل استقرار وتوازن ملموس في أسعارها.

