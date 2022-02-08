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الثلاثاء، 08-02-2022 03:43 م

الزراعة: ارتفاع كميات الخضار والفواكه الواردة للأسواق

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة زيادة كميات إنتاج الخضار والفواكه في الأسواق بعد ارتفاع درجات الحرارة.

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وقالت الوزارة إن الكميات بلغت اليوم 3154 طن مقارنة بالكميات التي كانت ترد للأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بمعدل 2300 طن آنذاك.

 

وأضافت أن زيادة العرض أدى لانخفاض تدريجي في أسعار الخضار والفواكه.

 

وأشارت الوزارة إلى صحة توقعاتها ودراستها للأسواق والتي أعلنت عنها أثناء فترة المنخفض الجوي الذي أدى لنقص كمية الإنتاج وارتفاع الأسعار خلافا لما تم تداوله في حينه من أن ارتفاع الأسعار كان ناجم عن تصدير الخضار على حساب الاحتياج المحلي.

 

وشددت على استمرارية المتابعة للكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار والفواكه والتنسيق مع الصناعة والتجارة حول أي ارتفاع غير مبرر في المحاصيل الزراعية.

 

 

 




 

 


 

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