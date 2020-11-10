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الثلاثاء، 10-11-2020 05:27 م

الزراعة: استثناء المزارعين من الحظر بشروط

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الوكيل الاخباري - سمح المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لمزارعي الزيتون بنقل منتجاتهم إلى معاصر الزيتون شريطة الحصول على استثناء من مديرية زراعة المحافظة وتصديقه من الحاكم الإداري.
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وقال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي إن أصحاب معاصر الزيتون والعاملين فيها مستثنون بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة والمصادقة عليها من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وللحاكم الإداري صلاحية إعطاء التصاريح للمزارعين الذين تقتضي طبيعة مزارعهم زيارتها خلال فترات الحظر الشامل وتقتصر على الحالات الضرورية.

كما سمح المركز لأصحاب محلات طيور الزينة وأسماك الزينة ومحلات تربية الحيوانات الأليفة بالحركة من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً يومياً طيلة أيام الحظر الشامل من أماكن إقامتهم إلى محالهم، شريطة إبراز رخصة المهن الصادرة عن أمانة عمان أو البلديات أو رخصة المحل الصادرة عن وزارة الزراعة.

وأشار إلى أنه وفي حال قيام شخص آخر غير صاحب المنشأة بخدمة هذه الطيور أو الأسماك أو الحيوانات الأليفة ضرورة أن يكون معه الرخصة الورقية الأصلية الصادرة من وزارة الزراعة وليس صورة عنها.

 




 

 


 

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