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الثلاثاء، 14-06-2022 02:03 م

الزراعة: الأردن خالِ من الحُمى النزفية ولا نستورد المواشي من العراق

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور عصام حوا، خلو الأردن من أي حالات بالحمى النزفية في ظل تسجيل إصابات كبيرة في العراق.

وقال حوا في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يسبق تسجيل أي إصابات سابقا بالحمى النزفية في الأردن، ولا يوجد لدينا أي مطعوم للفيروس.

وأضاف أن الأردن لا يستورد أي مواشي حيّة أو لحوم من العراق.

وأشار حوا إلى أن البرسيم الذي يستورده الأردن من العراق معالج بالفورمالين ويأتي في سيارات مغلقة ولا توجد أي مخاوف من استيراده أو استخدامه.

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق ملامسة الحيوانات أو الحشرات المصابة، وأبرز أعراضها التعرق والقشعريرة، الجفاف، تعب عام، آلام العضلات، الصداع، فقدان الشهية والدوار، احتقان الأنف والصدر.

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وأعلنت السلطات الصحية في العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 وفاة ناجمة عن الإصابة بالحمى النزفية البالغة و139 إصابة منذ بداية عام 2022 بحسب وكالة الأنباء العراقية.

 

 

 




 

 


 

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