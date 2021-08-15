الأحد 15-08-2021
الوكيل الاخباري

حملة أمنية واسعة في الشونة الجنوبية

الصفدي: الملك يوجه بعلاج جرحى انفجار عكار اللبنانية في الأردن

إنشاء وحدة ترخيص وتخليص المركبات في العقبة

قرارات حكومية سارة تدخل حيز التنفيذ قريبا

مجلس الوزراء يوافق على اعفاء شركات القطاع البحري عن فترة الإغلاق

الحسين للسرطان يتولى الإشراف على قسم الأورام بالبشير

الزراعة: التمور الأردنية آمنة وغير ملوثة

الفنان عبد الكريم القواسمي لـ الوكيل : أنا بخير والحمد لله

التعليم العالي يعمم على الجامعات بعدم إعلان نتائج القبول في برنامج الموازي

وزير التربية: تحديد ساعة إعلان نتائج التوجيهي مساء الأحد

الأحد، 15-08-2021 12:50 م

الزراعة: التمور الأردنية آمنة وغير ملوثة

2ce177b5-c80d-4833-bfad-3bea5527ad4d


الوكيل الاخباري – أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، انه وعلى ضوء الاخبار التي تم نشرها بشكل غير رسمي حول التمور من منشأ أردني وتلوثها في السوق الاسترالي، فقد عملت الوزارة على جميع الاجراءات لحصر الكمية المصدرة الى السوق الاسترالي.اضافة اعلان


ووفق وزير الزراعة، كانت مجمل الكمية (25) طنا ضمن ارساليات، ومن خلال تتبع مصدر هذه الارساليات تم تحديد مراكز الترويج والمزارع المنتجة وتم اخذ عينات موسعة من هذه المواقع والتوسع لتغطية كافة المناطق الانتاجية للتمور.

وأشار الى أن جميع النتائج كانت سلبية وتم التعميم على جميع المعنيين بالقطاع لمتابعة هذا الصنف واعداد برنامج رقابة مستمر على المخزون او على الانتاج بالموسم الجديد .

وبين الحنيفات انه سيتم كذلك رصد كافة الارساليات وإضافة الفحوص الميكروبية كإجراء احترازي لضمان عدم التعرض للمنتجات الاردنية بحال التلوثت من اي مصدر بعد خروجها من الاراضي الاردنية لتتجه للتداول الخاطئ او استخدام عبوات غير امنه .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
أمن 2

حملة أمنية واسعة في الشونة الجنوبية

3a8d1429-7458-42b4-be33-30da4d3e6316

الصفدي: الملك يوجه بعلاج جرحى انفجار عكار اللبنانية في الأردن

إدارة ترخيص 2

إنشاء وحدة ترخيص وتخليص المركبات في العقبة

unnamed

مجلس الوزراء يوافق على اعفاء شركات القطاع البحري عن فترة الإغلاق

ط

الحسين للسرطان يتولى الإشراف على قسم الأورام بالبشير

10202011123652514969117

التعليم العالي يعمم على الجامعات بعدم إعلان نتائج القبول في برنامج الموازي

أخبار متعلقة
تمر

جمعية التمور الأردنية : المنتج سليم

تمر

الزراعة تتابع منع السلطات الأسترالية دخول تمور أردنية