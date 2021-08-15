الزراعة: التمور الأردنية آمنة وغير ملوثة

الوكيل الاخباري –

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أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، انه وعلى ضوء الاخبار التي تم نشرها بشكل غير رسمي حول التمور من منشأ أردني وتلوثها في السوق الاسترالي، فقد عملت الوزارة على جميع الاجراءات لحصر الكمية المصدرة الى السوق الاسترالي.ووفق وزير الزراعة، كانت مجمل الكمية (25) طنا ضمن ارساليات، ومن خلال تتبع مصدر هذه الارساليات تم تحديد مراكز الترويج والمزارع المنتجة وتم اخذ عينات موسعة من هذه المواقع والتوسع لتغطية كافة المناطق الانتاجية للتمور.وأشار الى أن جميع النتائج كانت سلبية وتم التعميم على جميع المعنيين بالقطاع لمتابعة هذا الصنف واعداد برنامج رقابة مستمر على المخزون او على الانتاج بالموسم الجديد .وبين الحنيفات انه سيتم كذلك رصد كافة الارساليات وإضافة الفحوص الميكروبية كإجراء احترازي لضمان عدم التعرض للمنتجات الاردنية بحال التلوثت من اي مصدر بعد خروجها من الاراضي الاردنية لتتجه للتداول الخاطئ او استخدام عبوات غير امنه .