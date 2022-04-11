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الإثنين، 11-04-2022 09:26 ص

الزراعة: انخفاض سعر البندورة نحو 50% بالسوق المركزي

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الزراعة الاثنين، إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة الإنتاج و انتظام الكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار حيث شهدت الخضار انخفاضا واضحا في الأسعار حيث سجلت البندورة صباح اليوم انخفاضا وصل إلى 50% ووصل سعرها في السوق المركزي 30 قرشا للكيلو و البطاطا 50 قرشا والخيار 25 قرشا.

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وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى توازن الأسعار في أغلب المحاصيل الواردة للأسواق  . 


وأشارت الوزارة إلى استمرارية انتظام الكميات الواردة نظرا لاستقرار الحالة الجوية إضافة إلى توازن الطلب على الخضار خلال الأيام القادمة.


 




 

 


 

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