الزراعة: انخفاض سعر البندورة نحو 50% بالسوق المركزي

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الزراعة الاثنين، إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة الإنتاج و انتظام الكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار حيث شهدت الخضار انخفاضا واضحا في الأسعار حيث سجلت البندورة صباح اليوم انخفاضا وصل إلى 50% ووصل سعرها في السوق المركزي 30 قرشا للكيلو و البطاطا 50 قرشا والخيار 25 قرشا.

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وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى توازن الأسعار في أغلب المحاصيل الواردة للأسواق .



وأشارت الوزارة إلى استمرارية انتظام الكميات الواردة نظرا لاستقرار الحالة الجوية إضافة إلى توازن الطلب على الخضار خلال الأيام القادمة.

