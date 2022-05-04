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الأربعاء، 04-05-2022 11:05 ص

الزراعة: انخفاض سعر الليمون 70 قرشاً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، إن سعر الليمون في السوق المحلي سجل انخفاضا وصل إلى 70 قرشا. 

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وبينت الوزارة في بيان لها، انه جرى استيراد أكثر من 1500 طن ليمون حتى صباح الأربعاء، منها 200 طن ورد للأسواق المركزية، وذلك بعد متابعة انخفاض كميات الليمون المنتجة محليا خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان وفتح أبواب الاستيراد من كافة الجهات ولكل من تقدم للاستيراد.

 

واشار البيان إلى أنه توريد 2500 طن من الخضار والفواكة للأسواق المركزية ليوم الأربعاء، حيث شهدت الأسواق استقرارا واضحا في الكميات لكافة المحاصيل من الخضار وانخفاض في أسعارها مع فتح الأسواق المركزية أبوابها عصر الثلاثاء.

 

وسجلت البندورة 20 قرشا، الخيار 20 قرشا، الكوسا 30 قرشا، الباذنجان الكلاسيك 70 قرشا، الزهرة 20 قرشا، الليمون 70 قرشا، البصل 35 قرشا. 


وأكد البيان على ان الوزارة عملت على منح الرخص اللازمة للاستيراد وصولا إلى توفير كافة المحاصيل التي يحتاجها السوق مع الحفاظ على المنتج المحلي من المحاصيل، وتتابع كافة الاحتياجات، حيث من المتوقع أن يشهد السوق استقرارا  في توريد الكميات مع بقاء الاستقرار في الأسعار.

 


 




 

 


 

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