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الإثنين، 05-07-2021 10:10 ص

الزراعة تؤكد انخفاض أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن أسعار اللحوم والأضاحي لن ترتفع خلال عيد الأضحى المبارك، وستنخفض بعده مباشرة.اضافة اعلان


وبين الحنيفات أن أسعار الاضاحي للعام الحالي تتراوح بين 140 دينارا و220 دينارا، حيث تتراوح أسعار البلدية منها بين 180 - 220 دينارا، اما المستوردة بين 140 - 160 دينارا.

وأضاف في مداخلة له عبر إحدى الإذاعات المحلية، أن الوزارة قامت بتوفر 600 ألف أضحية بلدية ومستوردة، رغم أن حاجة الأردن من الأضاحي تقدر بـ 300 ألف أضحية.


وأشار الحنيفات إلى أن الحكومة فتحت باب الاستيراد من أكثر من دولة، لكسر ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد.

 




 

 


 

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