الزراعة تؤكد مأمونية الأضاحي المتوفرة في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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أكد مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور عصام حوا سلامة الأغنام والعجول والإبل المتوفرة في الأسواق المحلية بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك.وقال حوا في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن فرق صحية من الوزارة تقوم بجولات دورية رقابية على صحة وسلامة المواشي في الحظائر والمزارع المختلفة لضمان عدم وجود أي أمراض معدية أو أوبئة قد تنتقل للأشخاص وتسبب الأذى لهم.وأضاف أن أمانة عمّان الكبرى والبلديات في مختلف المحافظات تتعاقد خلال فترة عيد الأضحى مع أطباء بيطريين مزاولين لعملهم من أجل فحص المواشي المعدة لبيعها كأضاحي.وأشار حوا إلى أن الوزارة تحققت من سلامة ومأمونية الأضاحي المتوفرة في السوق، داعيا المواطنين إلى الاطمئنان عند شراء الأضاحي.وبيّن أن الوزارة تعمل دوما على ضمان سلامة المواشي قبل الذبح وبعده من خلال فحص جودتها وخلوها من الأمراض لضمان تناول اللحوم بصفة طبيعية سهلة والاستفادة منها كغذاء آمن.ولفت إلى أنه في حال رصد أي مواطن لأي ملاحظة متعلقة بسلامة الأضاحي فإنه يمكنه التواصل مع الوزارة والإبلاغ عنها، حيث تقوم الوزارة بمتابعتها والتحرك فورا إلى مكان بيعها والتحقق من الملاحظات أو الشكاوى المقدمة.وكانت أعلنت وزارة الزراعة مؤخرا عن توفر كافة احتياجات الأردنيين من الأغنام والعجول والإبل لتلبية احتياجات المواطنين في عيد الأضحى المبارك، وأن ما يزيد على 550 ألف رأس من الخراف متوفرة في الأسواق بالإضافة إلى 27 ألف رأس من العجول وما يقارب 1000 رأس من الإبل.