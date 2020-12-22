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الثلاثاء، 22-12-2020 05:37 م

الزراعة تبحث آليات توسعة الرقعة الخضراء

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - بحثت وزارة الزراعة، آليات استخدام المياه المعالجة والخارجة من محطات التنقية في مختلف محافظات المملكة لغايات زراعة الأشجار الحرجية وتوسعة الرقعة الخضراء.
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جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الزراعة محمد داودية، وضم أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس احمد عليمات، ومساعد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للتخطيط المهندس محمد عويدات، ومدير الرصد والتقييم البيئي المهندس علي المشني من وزارة البيئة، بحضور أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمود الجمعاني.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع تمثلت بتمديد خطوط المياه داخل الغابات وتوفير الخراطيم المطلوبة وبناء المزيد من خطوط النار وشق وتعبيد الطرق الداعمة للوصول الى الحرائق.

 




 

 


 

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