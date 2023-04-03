الزراعة تبحث إعداد خارطة رقمية موحدة للحصاد المائي

الوكيل الإخباري - بحث اجتماع عقد في وزارة الزراعة اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية بين الوزارة وسلطة وادي الأردن والمركز الجغرافي الملكي، لإعداد خارطة رقمية موحدة للحصاد المائي على مستوى المملكة.

اضافة اعلان



وشارك في الاجتماع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة، ومدير عام المركز الجغرافي الملكي العميد معمر حدادين، بحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري.



وقال الحنيفات، إن تعاون الوزارة مع سلطة وادي الأردن والمركز الجغرافي الملكي في تنفيذ مشاريع حصاد مائي مهمة كان له أثر كبير على القطاع الزراعي، مؤكدا استمرار هذا التعاون للعام الحالي والأعوام المقبلة لحصد كل قطرة ماء من خلال محور الحصاد المائي في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.



وبين أن الخارطة ستعتمد مرجعا لتعزيز فعالية إدارة المياه خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة لتوفير إمكانيات الاستدامة لتنمية الأنشطة الزراعية، ومرجعا أيضا لمتخذي القرار في الجهات المعنية بالحصاد المائي.



بدوره، بين حدادين، دور المركز الجغرافي الملكي وما لديه من خبرات وإمكانات في إعداد خارطة رقمية للحصاد المائي بالاعتماد على النظام الجيوديسي العالمي، وأنظمة الإحداثيات لجميع طبقات الخارطة، وباستخدام أحدث التقنيات وخوادم الحاسوب المتطورة.



وأكد أهمية التشاركية مع وزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن في هذا المشروع الذي يعد هدفا وطنيا لجمع أمطار المياه لخدمة المجتمع.



وأشار إلى أن المركز الجغرافي شريك استراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة مع جميع المؤسسات من خلال تزويدها بما تحتاجه من معلومات جغرافية.



وتهدف الخارطة إلى توثيق وتوحيد البيانات المتعلقة بمنشآت الحصاد المائي من حفائر وسدود ترابية وآبار تجميع المياه وتقاطعها مع القطاع الزراعي في خدمة مربي الثروة الحيوانية والمزارعين في جميع مناطق المملكة.



وتعمل الخارطة على إبراز مواقع الحصاد المائي المستقبلية المقترحة من خلال تقسيم جميع المناطق إلى مساقط مائية رئيسية وفرعية حسب الدراسات الهيدرولوجية وتصنيف أولوية هذه المواقع المقترحة على أساس كثافة ونشاط القطاع الزراعي لتلك المناطق.