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الإثنين، 07-06-2021 02:44 م

الزراعة تبحث معيقات انسياب المنتجات الزراعية خارجياً

الزراعة


 
الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، مع نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد المعيقات التي تواجه زيادة انسياب السلع الزراعية للأسواق الخارجية والسعي لفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية .
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وأكد الحنيفات ضرورة تطوير آلية الترويج للمنتجات الزراعية الأردنية من خلال التركيز على جودة المنتجات الزراعية ومعايير سلامتها، وتطوير آلية التسويق الخارجي إلى جانب الاستفادة من الفرص المتاحة لمشاركة مصدري الخضار والفواكه، والمساهمة بإنشاء شركة تسويق للمنتجات الزراعية بما يضمن تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية التقليدية والأسواق ذات القيمة الاقتصادية العالمية.

 




 

 


 

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