الزراعة تتابع منع السلطات الأسترالية دخول تمور أردنية

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة تتابع حادثة منع السلطات الأسترالية دخول تمور أردنية إلى أراضيها بدعوى رصد إصابات بمرض الكبد الوبائي مصدرها تمور أردنية ملوثة.

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وقال رئيس جمعية التمور الأردنية الدكتور أنور حداد، إن الأردن صدر خلال شهرين 50 طناً من التمور إلى أستراليا، مشيراً إلى أن من يقف خلف هذا الحادث إنما يهدف للأضرار بسمعة المنتج الأردني الذي بات منافساً قوياً في السوق الأسترالية والأوروبية.



وبين حداد، أن التمور الأردنية دخلت السوق الأوروبية بأسعار أقل بكثير من غيرها واحتلت موقعاً لها في الأسواق. وأضاف، أن قرارا صدر أمس من السلطات الاسترالية بمنع إدخال إرساليات التمور الأردنية من هذا المنتج، قبل حتى إظهار تقارير نهائية تثبت أنها المتسببة بالإصابة.



يشار إلى أن الأردن ينتج سنوياً نحو 15 ألف طن من تمور المجهول، حيث يصدر هذا المنتج لمختلف دول العالم.



ونشرت هيئة الغذاء في نيو ساوث ويلز خبراً مفاده أن السلطات الأسترالية ستمنع دخول أي إرساليات أخرى من المنتج حيث سيتم الاحتفاظ بها على الحدود، حتى تتمكن السلطات الأردنية ضمان معالجة خطر التلوث، حسب خبر الهيئة.