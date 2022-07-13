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الأربعاء، 13-07-2022 12:34 م

الزراعة تتوعد من يضلل الرأي العام حول الموز المستورد

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أن حاجة السوق المحلي من الموز تصل إلى ٢٥٠ طن ومنها ٧٥ طن للفنادق خاصة في ظل موسم الصيف والسياحة وعودة المغتربين.

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وقال المجالي، ردا على فيديو متداول والذي يخص استيراد الموز والادعاء بإغراق السوق المحلي بالموز المستورد إن الإنتاج المحلي لا يزيد عن ٤٥ طن من الموز وفق الجدول المرفق بهذا التصريح وهذا لا يلبي ربع حاجة السوق.

 

وأضاف أن الوزارة تعمل على حماية المنتج المحلي طوال فترة ذروة الإنتاج وتعمل على الاستيراد التكميلي في وقت انخفاض الإنتاج حفاظاً على توفر المنتج للمستهلك طوال أيام العام وخاصة أن محصول الموز يشكل أهمية صناعية إضافة إلى الاستهلاك اليومي على المائدة الأردنية.

 

وشدد المجالي على أن الوزارة ملتزمة بإغلاق باب الاستيراد بداية شهر تشرين أول القادم وفق الرزنامة الزراعية وتتابع موضوع الرسم النوعي مع الوزارات المختصة لتحقيق المنافسة للمنتج المحلي، مؤكدا أنها لن تسمح بالاحتكار أو التحكم بالأسعار ورفعها لأي جهة كانت حفاظاً على المستهلك الذي يعتبر أولوية ضمن المعادلة الزراعية التي تضم المستهلك والمنتج والتاجر وتعمل وفق توازن يحفظ حقوق الجميع.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع كافة البيانات والفيديوهات والتي تحمل أشكال من الإساءة والتجني وتضليل الرأي العام من خلال بث معلومات مزورة وغير صحيحة وأن الوزارة لن تتهاون بالتعامل مع هذه المعلومات بالطرق القانونية وبشكل مباشر ودون تهاون وذلك حفاظا على سمعة المنتج المحلي واحتراماً لكرامة المؤسسات الحكومية و الموظف الحكومي وحتى يتحمل من يحاول تضليل الرأي العام مسؤولية ما يقدمه من معلومات تحمل في طياتها  الإساءة والبهتان.

 




 

 


 

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