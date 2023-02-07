الزراعة تُحذر المزارعين ومربي الماشية والنحالين بالأردن

الوكيل الإخباري - أهابت إدارة الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة بالمزارعين ومربي الماشية والنحالين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ إجراءات السلامة الضرورية لحماية المزروعات والماشية والنحل أثناء الظروف الجوية السائدة الحالية.

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وأكدت ضرورة تفقد الحظائر وخلايا النحل والبيوت المحمية واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمايتها من الأمطار الغزيرة وموجات الصقيع وتوفير الأعلاف للمواشي ووضع المواليد في حظائر مغلقة لتجنب إصابتها بالبرد وتفقد خلايا النحل وتغطيتها بإحكام بالمواد اللازمة وتثبيتها منعا لتطايرها.



ودعت إلى العمل على تثبيت البيوت البلاستيكية جيدا وخصوصا المواد القابلة للتطاير بفعل الرياح العاتية، وتفقد ألواح “الزينكو” والخشبية وتثبيتها جيدا في الحظائر منعا لتطايرها كمتطلب للسلامة العامة.



ونوهت بضرورة أخذ درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية حفاظا على السلامة العامة خلال الظروف الجوية السائدة.