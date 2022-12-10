الزراعة: تحصين الأغنام والأبقار ضد الحمى القلاعية

الوكيل الإخباري -

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قال مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس مجدي العمرو، إن الوزارة قامت بتحصين 91 % من الأغنام و95 % من الأبقار للسيطرة على مرض الحمى القلاعية الفيروسي سريع الانتشار الذي يصيب الأغنام والأبقار.وأضاف العمرو، وفقا ليومية الغد، أن الوزارة وفرت اللقاح الخاص بمرض الحمى القلاعية بشكل مجاني لمربي الثروة الحيوانية، وتم تحصين قطعانهم من قبل 131 لجنة مختصة تابعة لمديريات الزراعة في محافظات المملكة كافة خلال مدة 50 يوم عمل، ونفذت الحملة لتشمل جميع حيازات الأغنام والأبقار للتحصين ضد هذا المرض.وتعد نسبة التحصين هذه من النسب الأولى على مستوى العالم من حيث الشمول لأعداد قطعان الأغنام والأبقار.