الزراعة تدرس تعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن مديريات الزراعة تعمل حاليا على حصر الأضرار من آثار الأمطار الأخيرة في شرق المملكة، وسيتم التحقق من الأضرار ومن ثم المضي بالإجراءات المرعية بهذا الخصوص مع دراسة امكانية تعويض المتضررين.

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وبين الحنيفات خلال جولة في محافظة المفرق لحفيرة البقيعاوية في البادية الشمالية الشرقية ومواقع وموقع المتضررين من مربي النحل مسؤولية الوزارة الدائمه بمساعدة المزارعين والوقوف معهم .



واطلع الحنيفات على واقع بعض المحاصيل والزراعات وأثر الأمطار عليها واستمع الى الرأي الفني من قبل كوادر الوزارة في الميدان وأكد على ضرورة استدامة التواصل من وحدات الإرشاد وتقديم الخدمات والتواصل مع المزارعين .