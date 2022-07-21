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الخميس، 21-07-2022 03:52 م

الزراعة تدعم مستثمرين في المفرق بعقد إيجار 5 سنوات مجانا

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، مبادرة دعم أي مستثمر في التصنيع الغذائي للفاكهة الموجودة في محافظة المفرق بعقد إيجار في المدينة التنموية مدته 5 سنوات مجانا على نفقة الوزارة، وفقا لوزير الزراعة خالد الحنيفات.

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وأضاف الحنيفات أن الوزارة أطلقت أيضا قرضا مخفض الفائدة لغاية نصف مليون دينار لخطوط إنتاج لأي مستثمر ينوي الاستثمار في الإنتاج والتصنيع الغذائي في محافظة المفرق.


وأشار إلى أن إطلاق المبادرة اليوم في المفرق لدعم التصنيع الغذائي، حيث إن مبادرات الوزارة مستمرة لدعم القطاع الزراعي وإيجاد حلول للقضايا المرتبطة بالتسويق.


وبين أن محافظة المفرق أصبحت من المحافظات الزراعية بامتياز لما لها من انعكاس على الاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وأيضا القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي.


وتفقد الحنيفات خلال زيارة للمفرق، مشاريع الصحراء الذكية الممولة من مشروع الصحراء الذكية ومشاريع التصنيع الغذائي الممولة من الإقراض الزراعي.
وبين أن المشروع ممول من الإقراض الزراعي وبالتعاون مع وكالة الإنماء الفرنسية؛ وله انعكاس إيجابي على صغار المزارعين.


وتابع سير العمل في مشروع زراعات مائية تنتج نبات الأزولا العلفي وهذه المشاريع تعمل وفق منظومة الصحراء الذكية في استخدام تقنيات وتكنولوجيا المياه والحصاد المائي والذي يهدف إلى مساعدة المزارعين في التكيف مع التغيرات المناخية.


وتفقد الحنيفات أيضا مشروع صناعات غذائية "تعبئة وتدريج وتغليف الخضار والفواكه" في منطقة صبحا والممول من الإقراض الزراعي بقرض منخفض الفوائد وجزء من القرض بدون فائدة؛ إضافة إلى تمويل من مشروع الصحراء الذكية.


"الوزارة تعمل وفق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وضمن محور التكيف مع التغيرات المناخية والشراكة مع القطاع الخاص ومحور الإرشاد الزراعي على دعم المزارعين للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال برامج الحصاد المائي وتقنيات توفير المياه والأنظمة الزراعية الحديثة الملائمة للواقع والتغيرات المناخية"، حسب الحنيفات.


وأشار الحنيفات إلى أن خطة التمويل الإقراضية للإقراض الزراعي تستهدف أيضا مشاريع التصنيع الغذائي خاصة أن التعبئة والتدريج والتغليف والتبريد تساعد في تسويق المنتج المحلي خارجيا وداخليا وتدعم جهود التصدير ومنافسة المنتج خارجيا من خلال توفر منتج مدرج ومعبأ بطريقة ممتازة وهذا يدعم أيضا جهود التسويق لدى الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية للأسواق العالمية.


وأضاف أن القروض تأتي ضمن الحزمة الإقراضية الموجهة للمشاريع التي تحقق رؤية القطاع وتوجيه الإنتاج وتطوير المشاريع.

 

المملكة

 




 

 


 

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