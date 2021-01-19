الزراعة تدعو المزارعين لأخذ جملة من الاحتياطات خلال الظروف الجوية الحالية

الوكيل الإخباري –

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دعت وزارة الزراعة المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل الجوية السائدة، واتباع الإرشادات الزراعية.وطالبت الوزارة المزارعين بالابتعاد عن مجاري السيول والوديان، وتثبيت البيوت البلاستيكية بإحكام، وتوفير التدفئة اللازمة لبركسات الدواجن وحظائر المواشي تلافيا للانخفاض المتوقع في درجات الحرارة، وحفظ الأعلاف وتغطيتها لمنع تعرضها للأمطار وتعفنها، وتجنب الرعي في ساعات بعد عصر اليوم الثلاثاء؛ حيث من المتوقع اشتداد هطول الأمطار وتشكل السيول وهبوب رياح رعدية مصاحبة لتساقط زخات من البرد.كما دعت الوزارة المزارعين إلى العمل على تشكيل قنوات لتصريف مياه الأمطار تجنبا لغرق المحاصيل نظرا لشدة الهطول.وفيما يتعلق بمربي الدواجن والأغنام والأبقار، فدعت الوزارة إلى تنظيف ساحات الحظائر الخارجية لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار لتلافي الإصابة بالتهاب الضرع والظلف، والعمل على حماية المواليد من البرد والتيارات الهوائية.كما دعت إلى التأكد من صلاحية الحظائر وعدم تسرب مياه الأمطار إلى داخلها سواء عن طريق السقف أو الأرضية، والتأكد من ثبات السقف بشكل محكم لتحمل الرياح الشديدة، وحماية أفراد القطيع خاصة الصغيرة منها وحديثة الولادة، وإبقاؤها في حظائر مغلقة حماية لها من تيارات الهواء الباردة بشكل مباشر والأمطار خاصة أثناء الليل، وإحاطة جدران الحظائر نصف المفتوحة أو المكشوفة بشادر أو واقٍ بلاستيكي، والقيام بإغلاق فتحات التهوية لمنع دخول التيارات الهوائية والأمطار إلى الحظائر.كذلك دعت إلى عمل أسقف مائلة للحظائر حتى تمنع تجمع مياه الأمطار فوق الأسطح، ومن ثم تسرب المياه من السطح لداخل الحظيرة، وعدم السماح بخروج المواليد الصغيرة من الحظائر الدافئة إلى الجو الخارجي بشكل مفاجئ، وتفادي تزاحم الحيوانات في الحظيرة، وتجنب التغير المفاجئ في العليقة.ونوهت الوزارة إلى أنه وفي حالة الولادة يجب تدفئه الأم والمولود الجديد وعدم تعريضهما للتيارات الهوائية الباردة، وفي أوقات البرد يفضل عدم استعمال ماء الحنفيات، لأن المياه بداخلها تكون شديدة البرودة واستعمال مياه التنكات إن أمكن.ودعت كذلك إلى تفقد بركسات الدواجن وتلافي دخول المياه إليها مع توفير التهوية وعدم تعريضها للتيارات الهوائية وتأمين جرار الغاز للتدفئة، والتأكد من صلاحية المبنى والسقف وخلوه من الدلف وتسرب المياه إلى الداخل، ووضع خزان ماء داخل البركس حتى تكون درجة الحرارة للماء والمقدمة للدواجن بين (14-18) درجة مئوية.وطالبت المزارعين أيضا بتشغيل الدفايات داخل الحضانة قبل وصول الصيصان بـ 24 ساعة حتى تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة وهي 33 درجة مئوية، مع التأكد من صلاحية الدفايات، ووضع المعلف والماء، وإضافة السكر للماء لإعطاء طاقة للصيصان.أما فيما يتعلق بمربي النحل، فدعت الوزارة إلى العمل على إبعاد خلايا النحل عن مجاري السيول والأودية وعدم الكشف على خلايا النحل في الأجواء الماطرة.