الزراعة تدعو المزارعين للتحوط من حالة الصقيع المتوقعة

الوكيل الاخباري - دعت وزارة الزراعة، اليوم السبت، المزارعين إلى التحوط واتباع الإجراءات الوقائية للحد من آثار احتمال تشكل الصقيع خلال اليومين المقبلين.



وقال مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون الارشاد الزراعي المهندس بكر البلاونة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن على المزارعين إحكام إغلاق البيوت الزراعية البلاستيكية، وعمل قنوات حول البيوت المحمية لمنع تجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة، إضافة الى رش الماء على سطح البيوت البلاستيكية للتقليل من آثار الصقيع وفتحها خلال النهار للاستفادة من أشعة الشمس.



وأكد أهمية قيام المزارعين بتغطية النباتات بالبلاستيك أو القش قدر الإمكان، واستخدام الري التكميلي على فترات لمختلف الزراعات المحمية والمكشوفة، مشيرا إلى ضرورة عدم لجوء المزارعين لحرق الإطارات لتدفئة النباتات، بسبب الاضرار البيئية التي تسببها والاستعاضة عن ذلك بحرق الحشائش والمخلفات الحيوانية.



ودعا البلاونة مربي النحل إلى تدفئة خلايا النحل وإحكام إغلاقها، إلى جانب إحكام إغلاق زرائب المواشي والأبقار، مبيناً أهمية متابعة المزارعين للنشرة الجوية ليتسنى لهم أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مزروعاتهم والتواصل مع مديريات الزراعة لتقديم المشورة اللازمة لهم.

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