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السبت، 21-11-2020 05:05 م

الزراعة تسمح باستيراد العنب

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الوكيل الإخباري- قرر وزير الزراعة محمد داودية السماح باستيراد العنب، بعد نفاذ كميات الإنتاج المحلي من العنب لهذا الموسم.

وسيتم منح التصاريح من المنشآت المسموح الاستيراد منها، كما هو الإجراء مع محصول الجوافة الذي انتهت فترة إنتاجه المحلي منذ بداية الشهر الحالي.

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وسيتم استقبال طلبات استيراد العنب اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 11.22، علما أن طلبات الجوافة قد تم استقبالها منذ مطلع الشهر الحالي.


وتهيب الوزارة بجميع التجار ضرورة الحصول على رخص الاستيراد المسبقة قبل شحن الارساليات، مؤكدة على انه سيتم إعادة اية ارسالية مخالفة لتعليمات وزارة الزراعة.


 




 

 


 

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