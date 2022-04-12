الزراعة تطلق حملة لمكافحة الذباب المنزلي في وادي الأردن

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية لمكافحة الذباب المنزلي في منطقة وادي الأردن لعام 2022.



وبحسب بيان عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، فإن الحملة تهدف إلى الحد من مشكلة انتشار الذباب المنزلي في مناطق وادي الأردن كافة وبالأخص مناطق: الشونة الجنوبية وسويمة والبحر الميت والفنادق ، والتي تهدد السياحة والاستثمار في المنطقة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة .

اضافة اعلان