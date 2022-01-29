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السبت، 29-01-2022 01:21 م

الزراعة: تعاملنا مع 586 ملاحظة خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - استقبلت غرفة الطوارئ المركزية والغرف الفرعية، في وزارة الزراعة 586 ملاحظة خلال فترة المنخفض الجوي وتعاملت معها بشكل مباشر وبالتنسيق مع جهات مختلفة.

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وبين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أنه تم التعامل مع 95 بالمئة من الملاحظات الخاصة بتساقط الأشجار المعيقة للطرق، و90 بالمئة من الملاحظات الخاصة بتداخل الأشجار مع اسلاك الكهرباء، كما تم تعزيز فرق العاصمة بكوادر وفرق من المحافظات المجاورة للتسريع في تنفيذ الملاحظات.


ووجه الحنيفات الكوادر المختصة بالعمل على متابعة واحصاء الأشجار المتساقطة في بعض المؤسسات والمدن الرياضية والعمل على تزويد هذه الجهات بضعف العدد المتساقط من الأشجار على ان تكون مناسبة لتحمل التغيرات الجوية والثلج مثل الخروب والسرو العامودي والفلفل.


وأضاف ان العمل مستمر الى ما بعد المنخفض في تقليم الأشجار التي تأثرت من الثلوج وازالة المعيق منها، وان الوزارة ستشرف بشكل مباشر على اجراءات المؤسسات المختلفة في إزالة الأشجار للحيلولة دون قطع أشجار غير متضررة او من الممكن تقليمها حفاظا على الثروة الحرجية، منوها إلى عمل فرق الحراج في تتبع محاولات التعدي على الغابات او استغلال المنخفض الحالي وقطع الأشجار.


من جانب اخر، قال الحنيفات اننا نتابع التغيرات الجوية وإمكانية حلول الصقيع واستمرار فرق الوزارة في حصر اثار الصقيع ضمن مناطق الانتاج.

 




 

 


 

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