الزراعة: تعداد جديد للأغنام في المملكة العام المقبل

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- أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات نية الوزارة بإجراء تعداد جديد للمواشي العام المقبل.وقال خلال افتتاح مشاريع قصص نجاح لشباب في محافظة المفرق، إن التعداد الجديد، يأتي للوقوف على الأعداد الحقيقية للمواشي في المملكة نظرا لوجود حيازات أغنام وهمية.وأضاف الحنيفات أنه سيتم تحويل أي مزارع مخالف للتعليمات الخاصة بتعداد المواشي إلى القضاء لينال جزاه حسب المقتضى القانوني، مشيرا إلى أنه لن نتهاون في هذا الخصوص.ورجح خلال عرض مزارعين لمشكلات تواجههم في حيازات أغنامهم أن يتم البدء في عملية التعداد خلال شهر نيسان أو أيار من العام المقبل وسيتم التركيز على محافظة المفرق لما تتمتع به من وجود أعداد كبيرة من المواشي.(الرأي)