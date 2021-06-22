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الثلاثاء، 22-06-2021 11:39 م

الزراعة تعكف على تعديل تعليمات تسجيل مدخلات الإنتاج النباتي

وزارة الزراعة



 الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة تعمل على تعديل التعليمات الناظمة لتسجيل مدخلات الانتاج النباتي، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في رسم السياسات الزراعية سيما تلك المتعلقة بمدخلات الانتاج.اضافة اعلان


وأضاف الحنيفات خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مجلس نقابة تجار المواد الزراعية، إن خطة الوزارة المستقبلية في تعديل التعليمات الناظمة لتسجيل واستيراد وتداول المدخلات الزراعية من شأنها أن تؤدي إلى شفافية بأسعار هذه المدخلات وتحقيق مبدأ التنافسية لتكون الأسعار عادلة لكل من تجار المواد الزراعية والمزارعين.

 




 

 


 

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