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الخميس، 14-01-2021 01:59 م

الزراعة تعلق استيراد الدواجن من بلدان جديدة بعد ظهور انفلونزا الطيور فيها

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الوكيل الاخباري - علقت وزارة الزراعة استيراد الطيور ومنتجاتها من مجموعة جديدة من الدول بعد إعلانها تسجيل حالات من مرض انفلونزا الطيور بين الدجاج والطيور المنزلية حسب ما تم نشره على موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة والتعميم على المراكز الزراعية في المراكز الحدودية وإعلام التجار الحاصلين على رخص استيراد مسبقة بإلغاء هذه الرخص، علما أنه يسمح باستيراد بيض التفريخ وصيصان عمر يوم واحد والمنتجات المعاملة حراريا فقط، بعد الموافقة المسبقة من الوزارة وذلك حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بمثل هذه الحالات.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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