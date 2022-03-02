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الأربعاء، 02-03-2022 12:48 م

الزراعة تعلن حجم المساحات المتضررة من الصقيع - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات عن انتهاء عمل لجان حصر مخاطر الصقيع التي ضربت المملكة في شهر كانون الثاني للعام (2022)  حيث بلغت المساحات المتضررة في كافة أنحاء المملكة ٣٤٨١٨ دونم تركزت الأضرار في الأشجار المثمرة ضمن وادي الأردن في محصول الموز وشملت المحاصيل المتضررة في الأغوار الشمالية الحمضيات والجوافة وبعض الأشجار الاستوائية. 

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وبين الحنيفات أن الأضرار في الخضروات بلغت ٢٠٤٧٧ دونم وفي الأشجار المثمرة ١٤٣٤١ دونم مع تضرر ٢٤٠٥ بيت بلاستيكي.


وأضاف أن الوزارة ستعمل على رفع كافة النتائج لمجلس الوزراء ليصار إلى المضي في إقرار تعويض المزارعين وفق الآليات القانونية المرعية من خلال صندوق إدارة المخاطر الزراعية وأكد الحنيفات أن الحكومة حريصة على دعم القطاع الزراعي ومساندة المزارعين خاصة في ظل المخاطر المختلفة حفاظا على استمرارية القطاع في الإنتاج والتغلب على التحديات.

 


 



 




 

 


 

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