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السبت، 11-06-2022 10:58 ص

الزراعة تعلن عن أسعار الأضاحي لهذا العام

أضاحي خاص


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الزراعة عن توفر كافة احتياجات الاردنيين من الأغنام والعجول و الإبل لتلبية احتياجات المواطنين في عيد الأضحى حيث يتوفر حاليا في الاسواق ٥٥٠ ألف رأس من الخراف منها ٢٤٠ ألف من الخراف   البلدية و ٣١٠ آلاف رأس مستورد معظمها من رومانيا واسبانيا  و ٢٧ ألف رأس من العجول و ما يقارب ١٠٠٠ رأس من الابل و ذكر مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية علي ابو نقطه انه و من بداية العام تم استيراد ٦٢٠ ألف رأس من الخراف الحية و ٥٨ ألف رأس من العجول و انه تم تصدير ٢٣٠ ألفي رأس من الأغنام البلدية لدول الخليج العربي.

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اما بخصوص الاسعار فقد ذكر ابو نقطة ان الاسعار الحالية للاغنام المستوردة بحدود ١٥٠ دينار للرأس الواحد من الأغنام بوزن ٤٠ كغ أي بمعدل ٣.٦-٤ دنانير للكغم الحي اما اسعار الخراف البلدية حاليا ١٩٠-٢٠٠ دينار للخروف البلدي بوزن ٤٠ كغم اي بمعدل ٤.٧٥-٥ دنانير للكغم الواحد اما عن اسعار العجول فإن أسعار المستوردة منها بوزن ٨٠٠-٩٠٠ كغ يتراوح ما بين ٢٠٠٠-٢٢٠٠ دينار أي بمعدل ٢.٧٥ دينار للكغم وان اسعار العجول البلدية بنفس الوزن يتراوح بين ٢٢٠٠-٢٤٠٠ دينار اي بمعدل ٣ دنانير للكغم الحي.


وأشار ابو نقطة إلى أن الأسعار قد ترتفع بنسبة ١٠٪ أثناء فترة عيد الأضحى خاصة قبل واول ايام العيد ويتوقع أن تتراجع بعد اليوم الثاني من ايام عيد الاضحى المبارك .


علما بان الوزارة و بهدف تأمين احتياجات المواطنين قد قامت و منذ منتصف العام الماضي و حتى تاريخه بفتح باب الاستيراد من مناشئ جديدة غير المناشئ التقليدية لاستيراد الحيوانات الحية واللحوم المبردة و المجمدة و قد تم فتح باب الاستيراد من كل من السودان، جيبوتي، تنزانيا، أوغندا، جورجيا، الباكستان وذلك لوجود نقص في تغطية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء حيث تعتمد الأردن على استيراد ما يزيد عن ٦٠٪ من هذه المنتجات.


كما عملت الوزارة على إلغاء تحديد الأعداد المراد استيرادها و ألغت الكفالات البنكية التي كانت تفرض على المستوردين.


واشار ابو نقطة ان الاعداد التي يذبحها الاردنيون في عيد الأضحى تزيد عن ٤٠٠ ألف رأس من الأغنام و ١٧ ألف رأس من العجول.


 




 

 


 

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