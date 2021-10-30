السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 30-10-2021 05:31 م

الزراعة تكشف حقيقة وجود حشرة داخل الموز المستورد

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الزراعة ان كافة المعلومات الواردة في فيديو وجود حشرة داخل الموز المستورد ، والمتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، مفبركة و عارية عن الصحة وليس لها اي اساس علمي حيث من الواضح ان الفيديو قد تم التلاعب به وايضا لا يتناسب مع نوع المحصول الخارجي ولون الثمرة التي من الواضح انها تعرضت للتخزين وايضا للعبث المسبق .

وأضافت الوزارة أنها تستهجن نشر معلومات تؤثر بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية ، وقد تعرضت المنتجات الزراعية على مدى الاعوام الاخيرة الى حملة اشاعات كان لها اثر سلبي وكبير على القطاع الزراعي مثل البطيخ والشمام والحمضيات 

وتلاحظ الوزارة استهدافا واضحا للمنتج الغذائي بأنواعة ونقلا للاشاعات والمعلومات وتبني لهذه المعلومات الخاطئة دون تثبت من مدى مصداقيتها .

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