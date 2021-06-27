الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 10:50 ص

الزراعة تنجز المرحلة الأولى من النظام الالكتروني لرصد الأمراض

وزير الزراعة خالد الحنيفات -(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن وزارة الزراعة أنجزت المرحلة الأولى من التحضيرات اللازمة للبدء بأتمتة المعلومات الوبائية الحيوانية خلال شهر آب المقبل.

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يأتي ذلك في إطار مشروع النظام الالكتروني المتكامل لرصد الأمراض والمدعوم من وكالة الدفاع الامريكية لخفض التهديدات البيولوجية DTRA بموازنة مقدارها نصف مليون دينار.


وأضاف الحنيفات أن وزارة الزراعة تعتبر شريكاً ومستفيداً رئيسياً من النظام بحيث تساهم بمبلغ 90 ألف دينار ابتداءاً من السنة الثالثة من عمر المشروع الذي سينفذ على أربع سنوات وينتهي مع نهاية عام 2024.


وبين أن النظام يشمل توثيق حالات الإصابة بالأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان حيث سيكون هناك نافذة مع وزارة الصحة لتبادل المعلومات الوبائية الفورية واضاف ان النظام يشتمل على بيانات حملات تحصين الحيوانات المختلفة والرصد الوبائي ورصد النواقل الحشرية ويوفر النظام نماذج في غاية الدقة والتطور التقني لتحليل توزع الأمراض الجغرافي والزمني بحيث تبرز دور الأطباء البيطريين كعامل رئيسي للكشف المبكر عن الأمراض الحيوانية مما يتيح المجال بكل سهولة ويسر لبناء خطط المكافحة والسيطرة على تلك الأمراض لحماية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج وتقليل خسائر مربي الثروة الحيوانية.


وأشار الحنيفات أن المرحلة الثانية من المشروع تشتمل على تركيب أجهزة الكمبيوتر المثبت عليها النظام والحواسيب الكفية Tablets في كل من الأقسام المعنية في مديرية البيطرية والصحة الحيوانية ومديرية مختبرات الثروة الحيوانية إضافة الى العيادات البيطرية في أربع محافظات سيتم إطلاق المرحلة التجريبية للنظام فيها وهي العقبة والمفرق والزرقاء وعجلون قبل نهاية العام الحالي ثم يتم إطلاق النظام في كافة مديريات الزراعة والمراكز الحدودية والمحاجر في بداية العام المقبل.


وثمن الحنيفات الدعم الأمريكي للمشاريع الهامة التي تشكل إضافة للقطاع الزراعي وخاصة المشاريع ذات الانظمة الالكترونية المتقدمة .


 




 

 


 

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