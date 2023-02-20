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الإثنين، 20-02-2023 12:06 م

الزراعة تنفي بيع لحوم عجول وأبقار نافقة في الضليل

تتتتت


الوكيل الإخباري - نفت وزارة الزراعة ما يتم تداوله حول بيع لحوم عجول وأبقار نافقة في قضاء الضليل. اضافة اعلان


وبينت الوزارة، أنه ومن خلال المتابعة الأولية مع الحاكم الإداري والأجهزة المختصة تؤكد على أن اللحوم المضبوطة مذبوحة خارج المسلخ، وأن الأجهزة المختصة تتابع على قدم وساق آليات التخلص من الأبقار والعجول النافقة.

وشددت على أن كل ما يتم تداوله هو عارٍ على الصحة وفق الضبوطات الأمنية المختصة ولجان المتابعة.

وأشارت الوزارة إلى أن الموضوع منظور لدى القضاء العادل، حيث تهيب الوزارة  بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في تداول مثل هذه المعلومات المضللة والتي يحق للقضاء فقط البت بها.

 




 

 


 

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