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الإثنين، 13-12-2021 02:04 م

الزراعة تنفي وقف استيراد اللحوم والمواشي من جورجيا

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الوكيل الإخباري - نفى مصدر في وزارة الزراعة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وقف استيراد المواشي الحية واللحوم من جورجيا.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة وافقت على منح 9 رخص لاستيراد اللحوم والمواشي الحية من جورجيا منها 4 رخص لاستيراد عجول حية، و3 رخص لاستيراد لحوم طازجة، ورخصتين لاستيراد خراف حية.


وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع من استيراد المواشي واللحوم من جورجيا في حال كان الوضع الوبائي والحالة الصحية تسمح بذلك.


وشدد المصدر على عدم الالتفات إلى الأخبار غير الصحيحة، داعيا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

 




 

 


 

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