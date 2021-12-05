الزراعة توضح شروط استيراد الأغنام من جورجيا

الوكيل الإخباري - أكّد وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأحد، أن الوزارة لن تسمح بدخول رأس أغنام جورجي واحد حي أو مذبوح (بلية) للسوق المحلي، وفي حال ثبوت ذلك سيتم وقف الاستيراد بشكل مباشر إضافة إلى تسييل كفالة المستورد.



وأضاف الحنيفات خلال لقاء ضم عدد من مربي الأغنام، أن استيراد الأغنام من جورجيا تم وفق آليات واضحة وشفافة حيث يتم الذبح في دولة المنشأ ضمن مسلخ مرخص ومعتمد من قبل الوزارة.

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وبين الوزير أن الأغنام الحية ستدخل فقط على المربع الصحي ضمن رفقة أمنية ورقابة ومتابعة حيث سيتم قطع (لية) الخروف واستخدام الختم الأحمر.



ونوه الحنيفات إلى أنه ستقوم الوزارة بمراجعة شهرية للاستيراد والأثر على المنتج المحلي بحيث لا يكون هناك أي أثر سلبي على الأغنام المحلية.



وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة قد اتخذت قرار تنويع مصادر استيراد اللحوم وصولاً إلى توفر اللحوم للمستهلك بالجودة والسعر المناسب ولن نتراجع عن هذا التوجه الذي يخدم توفر المنتج ويحافظ على المخزون الغذائي وأن فتح باب الاستيراد للجميع وأبواب الوزارة مفتوحة للجميع ولن نسمح باحتكار أي مادة ولا يوجد أي احتكار على استيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة والمجمدة.



وقد استقبلت الوزارة 18 رخصة من طلبات الاستيراد خلال الأشهر الماضية وتم منح الرخص لكافة المتقدمين.