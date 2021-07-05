الإثنين 05-07-2021
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 05-07-2021 10:10 ص

الزراعة توفر 600 ألف أضحية بلدية ومستوردة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن أسعار اللحوم والأضاحي لن ترتفع خلال عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


وبين الحنيفات أن أسعار الاضاحي للعام الحالي تتراوح بين 140 دينارا و220 دينارا، حيث تتراوح أسعار البلدية منها بين 180 - 220 دينارا، اما المستوردة بين 140 - 160 دينارا.

وأضاف في مداخلة له عبر إحدى الإذاعات المحلية، أن الوزارة قامت بتوفر 600 ألف أضحية بلدية ومستوردة، رغم أن حاجة الأردن من الأضاحي تقدر بـ 300 ألف أضحية.

وبين أن أسعار اللحوم ستشهد انخفاضا بعد عيد الأضحى بسبب تراجع الطلب عليها.

وأشار الحنيفات إلى أن الحكومة فتحت باب الاستيراد من أكثر من دولة، لكسر ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد.

 




 

 


 

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