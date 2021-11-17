الزراعة توقع اتفاقيات مع 25 جمعية لتمكين الشباب

الوكيل الاخباري - وقع وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، اتفاقيات مع 25 جمعية من جميع محافظات المملكة ضمن المرحلة الثانية من برنامج التدريب والتمكين للشباب في القطاع الزراعي.



وبموجب الاتفاقيات تدرب كل جمعية 20 متدربة على صناعات غذائية وحرفية، والزراعة بدون تربة بما يسمح بإحلال العمالة المحلية، بدلا عن العمالة الوافدة في القطاع الزراعي ويزيد عدد المشاريع الريادية ذات القيمة المضافة.

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